911 su Rai 2 le puntate della seconda stagione di lunedì 10 febbraio (Di domenica 9 febbraio 2020) 911 la seconda stagione su Rai 2 anticipazioni lunedì 10 febbraio Imperdibile appuntamento lunedì sera su Rai 2 per gli appassionati di serie tv americane con 911 che riprende concludendo gli eventi della scorsa settimana. Quindi se siete rimasti indietro e dovete ancora recuperare fermatevi nella lettura per non incappare in spoiler non solo sugli episodi di lunedì 10 febbraio ma anche su quelli della settimana scorsa (ancora disponibili su RaiPlay fino a lunedì sera in modalità catch-up). La serie è in prima tv free su Rai 2 dopo il passaggio su Fox Life (dove la terza stagione è attualmente in pausa come negli Stati Uniti dove ha debuttato lo spinoff 911 Lone Star ambientato in Texas con Rob Lowe e Liv Tyler). La seconda stagione ha in tutto 18 episodi così terminerà la prossima settimana con gli ultimi tre episodi su Rai 2. 911 2×13 Lotta o muori è il titolo dell’episodio ... dituttounpop

leleferra : @RaiDue @PechinoExpress @CdGherardesca @Soleil_stasi @iSoldiSpicci Cara Rai 2 vorrei registrare il programma, ma l… - Hammer_911 : Perché i giornalisti della RAI dicono festivàl? Sono gli unici al mondo. #Sanremo2020 #Sanremo70 - TvTalk_Rai : Gli ultimi ascolti prima di Sanremo: #LaGuerraèFinita 4.071.000 spettatori - 18% di share #911 5,6% #PresaDiretta… -