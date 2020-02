Sanremo 2020, l’urlo di Alessandro Gassman per il suo Leo: «Daje Pippoooo!» (Di sabato 8 febbraio 2020) Leo GassmanLeo GassmanLeo GassmanLeo GassmanLeo GassmanLeo GassmanLeo Gassman«Come da tradizione di famiglia, voglio mantenere un certo aplomb e voglio ringraziare tutti coloro che hanno votato mio figlio. Daje Pippooooooooo». Parte piano e finisce urlando di gioia Alessandro Gassman per la vittoria del figlio Leo nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo. https://twitter.com/GassmanGassmann/status/1225886661843832838 Il video postato su Twitter con il messaggio «Mi sei sempre andato bene così amore mio!!!!!!!!» fra emoticon di fuochi d’artificio e chitarre. Il riferimento è al titolo della canzone del 21enne Leonardo: «Vai bene così». Il testo invita ad accettare i propri fallimenti. «Dentro c’è tutto quello che avrei voluto sentirmi dire in quei momenti. Dobbiamo imparare che la vera sconfitta non è cadere, chiedere scusa e ripartire, ma l’ossessione della ... vanityfair

