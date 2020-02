Sanremo 2020: la scaletta della serata finale, gli ospiti e le canzoni (Di sabato 8 febbraio 2020) È tempo di finalissima, per Sanremo 2020: il «Festival di Amadeus» (considerando lo share da record delle serate, sempre più lunghe) giunge alla serata finale di sabato 8 febbraio con meno cantanti rispetto alla partenza. Dopo l'esclusione di Bugo e Morgan, avvenuta durante la quarta serata, a giocarsi il primo posto sono i 23 cantanti rimasti in gara, che questa sera verranno votati attraverso un meccanismo misto. Ad affiancare Amadeus ci sarà Mara Venier, la prima ad essere stata invitata delle co-conduttrici, mentre ritorneranno anche Francesca Sofia Novello, Diletta Leotta e Sabrina Salerno, che dovrebbe esibirsi nella hit Boy Boys Boys, dopo che l'esibizione era stata tagliata per ragioni di tempistiche (e ritardi) della scaletta. Sanremo 2020, il sistema di voto della finale Per la finalissima cambia il sistema del voto: dopo le singole ... gqitalia

