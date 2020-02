Sanremo 2020 in tv è il Festival dello 'stacchismo' (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020 sarà ricordato come il Festival di Bugo e Morgan, con buona pace di Fiorello, di Ferro e di Amadeus. L'esibizione interrotta, la squalifica, le liti notturne hanno animato la quarta serata di un Sanremo apertosi nel segno della pace universale evocata da Don Fiorello e ha aperto la strada a una giornata finale che ha visto Bugo e Morgan più richiesti di una Lady Gaga. Doveva essere il Festival dell'amicizia, con la consacrazione del sogno quarantennale dei ragazzi di Deejay Television, ma la family allargata a TZN ha vissuto una settimana nel turbine di hashtag capiti male, di shit storm, di tensioni superflue, di non detti che si sono trasformati in casi da retroscenismo spinto. Ma è stata un'altra amicizia distrutta da un'esibizione spezzata in diretta sul palco dell'Ariston ad aver catalizzato l'attenzione.Sanremo 2020 in tv è il Festival dello ... blogo

