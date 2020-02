Sanremo 2020 il vincitore: la classifica e il podio di UNF (Di sabato 8 febbraio 2020) Mancano ormai pochissime ore alla finale del Festival di Sanremo e anche alla proclamazione del vincitore di questa edizione 70. Ed è arrivato il momento di sbilanciarci. Come saprete abbiamo seguito questa edizione del Festival dal primo minuto, anzi anche da prima che iniziasse! E come tutti, anche noi abbiamo i nostri favoriti, abbiamo una idea di chi potrebbe vincere il Festival ma soprattutto di chi lo dovrebbe vincere a nostro modesto avviso. Qualche riflessione prima di dare i voti e i nomi di quello che è il podio per Ultime Notizie Flash. Ci sarebbe tanto piaciuto che nel Festival delle donne, le ragazze in gara avessero avuto più spazio e ci dispiace molto che non si è parlato molto del testo del brano di Levante, TikiBomBom in particolare vista anche la ricorrenza della giornata mondiale contro il bullismo. Si è detto molto che in questa edizione non ci fossero dei brani ... ultimenotizieflash

