Sanremo 2020, delirio Morgan: “Io vittima di mobbing, violentato sul lavoro. Dire figlio di pu***na non è dirlo davvero alla madre” (Di sabato 8 febbraio 2020) Al Festival di Sanremo è in corso una soap opera dalle tinte horror. Se Bugo, soprattutto il management, punta il dito contro Morgan accusandolo di “estorsione” e follia (“va curato”) per aver fatto saltare la partecipazione alla gara del Festival, Morgan risponde per le rime a distanza: “Sono stato violentato sul lavoro, vittima di mobbing, appena hanno saputo che eravamo in gara, tutti quelli del suo management hanno remato contro di me”. L’artista ha incontrato curiosi e giornalisti non nella sala stampa allestita dalla Rai all’Ariston o al Palafiori, ma in una saletta di uno degli sponsor del Festival. “Chi se ne frega! Se non si vogliono spostare i giornalisti vengano qui. E poi sono giorni che chiediamo alla Rai di fare la conferenza stampa ma ci rimbalzano sempre”. Si inizia subito con un bel clima l’incontro. Morgan non ci sta a passare per il cattivo della ... ilfattoquotidiano

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -