Sanremo 2020 Bugo e Morgan squalificati ufficialmente: i reali motivi (Di sabato 8 febbraio 2020) Nella conferenza stampa di sabato 8 febbraio Amadeus ha rivelato i motivi che hanno spinto la Rai all’esclusione dei due cantanti dal Festival. Infatti, Bugo e Morgan sono stati squalificati da Sanremo 2020 dopo l’esibizione della quarta serata per diversi motivi. Morgan avrebbe cantato una canzone modificata con delle critiche e degli attacchi rivolti a Bugo, che ha lasciato il palco. Inevitabile la penalizzazione della coppia. Sanremo, Bugo-Morgan squalificati: i motivi I veri motivi che hanno portato Bugo e Morgan ad essere qualificati da Sanremo 2020 risiedono nel regolamento stesso della gara. Nella conferenza stampa del giorno seguente, infatti, il direttore della kermesse, nonché presentatore, ha chiarito: “Non c’è nessuna esclusione: è il ritiro che fa fede“. In altre parole: “Bugo è uscito di scena e non è più rientrato sul palco, quindi ... notizie

