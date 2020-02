Sanremo 2020, Achille Lauro chiude in bellezza nei panni di Elisabetta I Tudor (Di domenica 9 febbraio 2020) Achille Lauro travolge Sanremo. Dopo aver impersonato il San Francesco di Giotto, Ziggy Stardust e La Divina Marchesa Luisa Casati, l’artista ha calcato il palco dell’Ariston vestendo i panni di Elisabetta I Tudor.Entusiasti i commenti dei telespettatori. “Sei show, sei cultura, sei vita”, scrive qualcuno. Altri dicono: “Comunque vada grazie Achille Sanremo 2020 sei tu”. “Elisabetta 1 Tudor, vergine sposa della patria, del popolo, dell’arte e difensore della libertà. Che Dio ci benedica”, ha scritto Achille Lauro su Instagram postando la foto del suo ultimo look sul palco di questa 70esima edizione del Festival della canzone italiana.Nel tardo pomeriggio, Lauro aveva scatenato la curiosità dei fan twittando: “Questa notte morirò per il mio popolo in nome della libertà per ... huffingtonpost

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -