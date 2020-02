Puglia, polemiche elettorali. Emiliano stoppa un ddl che aumenta i consiglieri. Destra e Iv ancora senza candidato (Di sabato 8 febbraio 2020) Poche idee e molto confuse in Puglia in vista delle elezioni di maggio. I due schieramenti sono ancora in fase di assetto e non mancano polemiche e spaccature, da Destra a sinistra. Ha fatto discutere nei giorni scorsi una leggina che propone l’aumento del numero dei consiglieri regionali, da 50 a 58, legandolo alla nomina degli assessori. L’idea è di Alfonso Pisicchio, consigliere regionale di maggioranza e assessore all’Urbanistica che nelle scorse settimane aveva lanciato la proposta, scatenando le ire dell’opposizione. A cominciare dal più fittiano dei consiglieri, Ignazio Zullo (Fratelli d’Italia): “Le modifiche di questa natura non possono essere disegni di legge che nascono dalla giunta e vengono imposti con la forza dei numeri al Consiglio. Norme che cambiano i rapporti fra le parti, i ruoli degli assessori e quelli dei consiglieri dovrebbero essere di condivisi da tutti, non ... ilfattoquotidiano

MPenikas : FQ: Puglia, polemiche elettorali. Emiliano stoppa un ddl che aumenta i consiglieri. Destra e Iv ancora senza candi… - Borderline_24 : #Puglia, polemiche sul bando “Mi formo e #Lavoro”. Leo: 'Pronti pagamenti per 109 #Corsi' - leccenews24 : ‘Freeze’, Raffaele Fitto congelato come nel Grande Fratello -