Napoli, Gattuso non si fida del Lecce: “Domani è una partita trappola” (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiDopo la vittoria contro la Sampdoria a Genova, e contro la Juve in casa, il Napoli contro il Lecce al San Paolo cerca il terzo successo consecutivo in campionato. Rino Gattuso ha presentato in conferenza stampa la gara valevole per la 23^ giornata di campionato. Ecco le sue parole: “Domani è una partita trappola, non sono frasi fatte. Se domani non giochiamo come fatto con Lazio e Juve è dura. Se il Lecce ci comincia a palleggiare in faccia, come fa spesso agli avversari, sarà una gara molto difficile. Loro giocano a viso aperto, fanno male e lo hanno dimostrato contro Inter e Juve. Dobbiamo preparare bene la partita mentalmente. Voglio vedere la stessa cattiveria delle ultime partite”. “Noi abbiamo quattro difensori centrali e se stanno bene Di Lorenzo torna al suo posto. Poi abbiamo tre terzini, uno a sinistra, e anche loro si giocano ... anteprima24

