Morgan insulta Bugo che se ne va, sono squalificati da Sanremo 2020 | Video (Di sabato 8 febbraio 2020) Clamoroso durante l’esibizione di Sincero alla quarta serata del Festival di Sanremo 2020, Morgan insulta Bugo è il cantante scappa dal palco nel backstage. Il musicista ha cambiato il testo scatenando la rabbia dopo le tensioni scaturite dalla pessima esibizione di ieri sera dicendogli: “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la sua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo, il disordine è una forma d’arte, ma tu stai solo … per invidia, ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro” L’esibizione è clamorosamente interrotta con Fiorello che corre sul palco e cerca di limitare i danni. Risate e sconcerto in sala stampa, che assonnata non comprende subito la gravità della situazione e in un primo momento si pensa a qualcosa di preparato. Ecco il Video di #Morgan e ... giornalettismo

