LIVE Scozia-Inghilterra 0-0, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: iniziata la partita! (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ INIZIA LA partita! 17:43 Le due squadre sono già presenti sul terreno di gioco, manca pochissimo al calcio d’avvio. 17:40 Townsend, invece, cambia solo una pedina della Scozia, con Magnus Bradbury che entra in terza linea dopo l’infortunio. 17:35 Eddie Jones è nel mirino della stampa britannica e al Murrayfield è obbligato a vincere per ridare credibilità al suo gruppo e per restare ancora in corsa per il titolo. Per farlo il tecnico rivoluziona la sua formazione, con Ben Youngs bocciato e in mediana arriva Willi Heinz. 17:30 Ad Edimburgo l’Inghilterra parte favorita ma l’esordio contro la Francia non è stato indimenticabile. In più la Scozia arriva alla sfida dopo la buona prestazione contro l’Irlanda e punta a riconfermarsi. 17:25 Nel primo incontro di giornata, il big match tra Irlanda e Galles, ... oasport

