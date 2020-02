LIVE Sci di fondo, Sprint Falun 2020 in DIRETTA: Greta Laurent eliminata tra le donne. Più avanti Federico Pellegrino e Greta Laurent (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:30 Falla e Ribom non hanno alcun problema a passare, Laurent quinta ed eliminata, nessun ripescaggio per eccesso di lentezza (relativa) della batteria in questione. 14:28 A metà gara Ribom in testa, difficoltà per Laurent che è quinta e non sembra riuscire, per il momento, a trovare il modo di risalire. 14:27 Ed ecco il via alla terza batteria! 14:26 E tra pochissimo è la volta di Greta Laurent nel terzo quarto di finale. 14:24 Passano senza problemi Hagstroem e Lampic, terzo posto per Johaug che entra nei ripescaggi con 3’21″9. 14:21 Partita la seconda batteria! 14:19 Così è infatti: Sundling 3’20″07, Caldwell 3’20″11. 3’22″51 per Svendsen; gli ultimi due citati sono i tempi di ripescaggio. 14:18 Vince Nepryaeva in 3’19″6, poi Sundling davanti a Caldwell e Svendsen, la svedese ... oasport

