Libertà per Patrick Zaky, il ragazzo fermato al Cairo (Di sabato 8 febbraio 2020) Patrick George Zaki, 27 anni, attivista egiziano e studente dell’Università Alma Mater di Bologna, è stato arrestato in Egitto per motivi ancora da chiarire. Collaboratore dell’associazione Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr), impegnata nel campo dei diritti umani, Zaki è stato fermato dalle autorità locali all’aeroporto del Cairo. Era partito da Bologna per trascorrere un periodo di vacanza in patria. Secondo le autorità egiziane, l’arresto è avvenuto in esecuzione di mandato di cattura emesso nel 2019, di cui però il giovane sarebbe stato ignaro (così come non sono note al momento le ipotesi di reato). Leggi anche: Egitto, arrestato uno studente dell’Università di Bologna: è l’attivista egiziano Patrick George Zaki tpi

