L’appello a Conte: «Senza sperimentazione animale non sarebbe stato isolato il coronavirus» (Di sabato 8 febbraio 2020) Gli accademici (prorettori e delegati alla ricerca) di 13 università italiane hanno scritto un appello al premier Giuseppe Conte denunciando la situazione della ricerca in Italia che sarebbe in pericolo e che potrebbe peggiorare dopo il decreto Milleproroghe, in particolar modo per quanto riguarda i limiti alla sperimentazione sugli animali. Secondi i rettori «nelle ultime settimane si è scatenato un violento attacco alla ricerca biomedica che usa come pretesto il termine “vivisezione”, una pratica fuori legge in Italia e in tutta Europa, con l’obiettivo di precludere al nostro paese la pratica legale, strettamente regolamentata e rigidamente delimitata, nota come “sperimentazione animale”». Il nostro Paese «inoltre si trova già a dover affrontare una procedura d’infrazione in merito alla direttiva europea 63/2010, che stabilisce le misure relative alla ... open.online

