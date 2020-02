La Fiorentina perde e Commisso finisce nella bufera: “Oggi non dà la colpa all’arbitro? Spero ti caccino” (Di sabato 8 febbraio 2020) Le sue parole in seguito alla sconfitta della Fiorentina in casa della Juve hanno fatto parlare per una settimana. E oltre, aggiungeremmo noi. Sì, perché ancora oggi non si fa che menzionare il presidente dei toscani Rocco Commisso. Dopo lo stop allo Stadium se la prese con gli arbitri, quegli stessi arbitri che – a detta di tanti – oggi hanno ‘avvantaggiato’ la squadra viola, graziando Castrovilli, passibile di seconda ammonizione. Sta di fatto che il patron americano, al fischio finale della sfida che ha visto la compagine di Iachini soccombere in casa e in rimonta per mano dell’Atalanta, è diventato oggetto di insulti sui social network specialmente da parte dei tifosi juventini. “Rocco non parla più?”, “Oggi non dà la colpa all’arbitro?”, “Scommettiamo che oggi non ha nulla per cui lamentarsi”. Numerosi i ... calcioweb.eu

espedito66 : @CucchiRiccardo Eh beh questo Commisso e' un comunicatore! Ogni volta che la Fiorentina perde, spesso, si inventa u… - CalcioWeb : La #Fiorentina perde e #Commisso finisce nella bufera: 'Oggi non dà la colpa all'arbitro? Spero ti caccino' -