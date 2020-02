La conferenza stampa di Gattuso (Di sabato 8 febbraio 2020) Alla vigilia di Napoli-Lecce, in programma domani pomeriggio alle 15 allo Stadio San Paolo, l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha parlato in conferenza stampa. Giusto pensare partita dopo partita o si può porre un obiettivo? Domani c’è una grande trappola. Se la mia squadra non interpreta bene la partita contro questa squdra che palleggia in faccia e non abbiamo voglia di rubare palla sarà molto difficile. Non è un caso che il Lecce ha pareggiato con Inter e Juve. Gioca aviso aperto e può far male. non dobbiamo pensare dove saremo a fine partita ma prepararla bene mentalmente. Voglio vedere la cattiveria che ho visto ultimamente. Abbiamo tutto da perdere. Le condizioni del gruppo? Rientrano i senatori. Ipotizzabile turnover? Bisogna ragionare che abbiamo 4 difensori centrali, se stanno bene Di Lorenzo torna al suo posto. Ogn partita i 4 si giocano un posto. Poi abbiamo 4 ... ilnapolista

