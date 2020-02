Ivrea, auto travolge gruppo di persone in strada: morta una donna, un’altra è grave (Di sabato 8 febbraio 2020) La tragedia si è consumata sabato sera. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, per motivi tutti da accertare, una vettura ha improvvisamente sbandato finendo addosso ad alcuni passanti falciandoli in pieno. A seguito dell'investimento una donna è morta e un'altra è ricoverata in gravi condizioni mentre altre persone coinvolte sono state soccorse con ferite più lievi. fanpage

