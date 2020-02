Virus,no italiani contagiati su Diamond

italiani tra i 61 contagiati dal coronaVirus sulla nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan. E' quanto ha riferito il ministero della Salute giapponese. Le persone contatgiate saranno trasportate d'urgenza nei centri di Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa, e verranno poste in osservazione. A bordo della nave da crociera, che al momento si trova a Yokohama, a sud di Tokyo, ci sono 3.700 passeggeri provenienti da 56 nazioni diverse.(Di venerdì 7 febbraio 2020) Non citra i 61dal coronasulla nave da crocieraPrincess della Carnival Japan. E' quanto ha riferito il ministero della Salute giapponese. Le persone contatgiate saranno trasportate d'urgenza nei centri di Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa, e verranno poste in osservazione. A bordo della nave da crociera, che al momento si trova a Yokohama, a sud di Tokyo, ci sono 3.700 passeggeri provenienti da 56 nazioni diverse.(Di venerdì 7 febbraio 2020)

