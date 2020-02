Valentina Autiero piange a Uomini e Donne/ "La cattiveria non mi piace", Tina sbotta (Di venerdì 7 febbraio 2020) ValenTina Autiero piange durante la sfilata del trono over di Uomini e Donne, Tina Cipollari non ci sta e attacca duramente. ilsussidiario

darveyfeels_ : il problema è che Valentina Autiero in quanto a carattere, intelligenza e dignità si mangia in testa a tutti quanti… - Carmen___P : Tina contro quella serpe di Valentina Autiero era tutto ciò che desideravo ?? #uominiedonne - QuartoRuggiero : Effettivamente era strano una Valentina Autiero in silenzio per una puntata intera perlopiù durante una sfilata #uominiedonne -