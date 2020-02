Traffico Roma del 07-02-2020 ore 09:00 (Di venerdì 7 febbraio 2020) SI STA’ IN FILA SULLA Roma FIUMICINO TRA VIA IDROVORE DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR. CODE ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E VIA NICOLA LOMBARDI. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA PRENESTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’OLMO. TEMPERATURE RIGIDE QUESTA MATTINA,SONO SEGNALATI TRATTI GHIACCIATI SU ALCUNE STRADE, TRA QUESTE VIA DELLA MAGLIANA E VIA DI VERMICINO. RACCOMANDIAMO PRUDENZA NELLA GUIDA. TRASPORTO PUBBLICO , OGGI SCIOPERI, RITARDI E RIPROGRAMMAZIONE DELLE CORSE DOPO L’INCIDENTE DI IERI SULLA LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITA’ MILANO- BOLOGNA.. LO SCIOPERO INTERESSERA LA FASCIA ORARIA 09.00 – 17.00 E SI ARTICOLERA’ CON MODALITA’ DIFFERENTI. DISAGI ANCHE PER CHI SI SPOSTA IN AEREO A CAUSA DI UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE , SCIOPERO , CHE COINVOLGE I LAVORATORI DELLE COMPAGNIE ALITALIA E AIR ITALY E IL PERSONALE DELLA SOCIETÀ AVIATION ... romadailynews

virginiaraggi : Il progetto #StradeNuove va avanti: oggi voglio parlarvi di viale Palmiro Togliatti, nel quadrante est di Roma. Si… - repubblica : Coronavirus, primi due casi confermati in Italia: sono turisti cinesi a Roma. Chiuso il traffico aereo con la Cina - katsuyatakasu : Coronavirus, l'Italia chiude il traffico aereo: ma a Roma e Milano atterrati passeggeri dalla Cina -