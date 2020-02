Samantha De Grenet: «Quando mio figlio disse: ‘Mamma, ma hai un tumore?’, sono crollata…» (Di venerdì 7 febbraio 2020) «Ho sentito quella frase: ‘Signora, lei ha un tumore, si deve operare urgentemente’», comincia così la confessione choc che Samantha De Grenet pubblicata sul magazine Chi. Per la prima volta la showgirl ha raccontato la malattia che l’ha colpita nel luglio del 2018. Nello specifico la 49enne romana ha ricordato il momento drammatico in cui ha rivelato al suo bambino di avere un nemico da sconfiggere, un brutto male. Samantha De Grenet: «Quando mio figlio disse: ‘Mamma, ma hai un tumore?’, sono crollata…» «Brando è tornato dalla Sardegna, mio marito gli dice che ero a letto perché non stavo bene. Sento mentre sale le scale correndo. Quando mi vede, si paralizza. In modo molto leggero gli svelo che cosa mi era accaduto, ma senza pronunciare la parola tumore. Lui capisce che c’è qualcosa che va ‘oltre’. Provo a sminuire tutto, ma lui mi dice: ‘Mamma, ma hai un ... urbanpost

