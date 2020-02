LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2020 in DIRETTA: doppietta per Dylan Groenewegen! Battuto Fabio Jakobsen. 4° Davide Cimolai (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI VIDEO HIGHLIGHTS TERZA TAPPA 16.20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE della Volta a la Comunitat Valenciana. Vi diamo quindi appuntamento a domani con la quarta tappa da Calpe ad Altea-Sierra de Bernia. Buon proseguimento di giornata! 16.18 Jack Haig (Mitchelton-Scott) si prende la leadership dopo il 12° posto di oggi, ma alle sue spalle, con il medesimo tempo, c’è lo sloveno Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates), che nella giornata di domani si giocherà la vittoria finale della Volta a la Comunitat Valenciana 2020 da candidato numero uno, sull’inedita ascesa di Sierra de Bernia. 16.15 Ed ecco la top ten di giornata: <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f1f3-1f1f1.png" alt=" oasport

