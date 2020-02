Iachini: la sudditanza degli arbitri si vede nelle piccole cose (Di venerdì 7 febbraio 2020) Non è dai particolari che si giudica un giocatore, ma magari un arbitro sì. Al termine di una lunga settimana di polemiche arbitrali innescate dal presidente della Fiorentina Commisso, torna il campo: domani c’è Fiorentina-Atalanta, e Iachini non può fare a meno di ri-affrontare l’argomento: “La sudditanza nella lettura di alcuni particolari c’è, anche una semplice ammonizione può cambiare le sorti di una partita. Se devo dire una cosa, io la dico ma dobbiamo pensare che ci sia buona fede. Abbiamo arbitri bravi, un designatore preparato: come noi allenatori anche loro lavorano molto sui particolari e ci aspettiamo che ci sia una crescita di tutti in campo. L’errore ci può stare, ma con la Var mi aspetto che si vadano a vedere tutti gli episodi mentre oggi è tornata la discrezionalità da parte dei fischietti. Possiamo perdere un minuto per rivedere i falli su Caceres o ... ilnapolista

