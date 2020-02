Fa un video, si ferisce e poi la minaccia alla moglie: "Adesso tocca a te" (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sofia Dinolfo Un gesto raccapricciante che ha spaventato la donna, vittima da anni, di maltrattamenti perpetrati nei suoi confronti dal marito, l'uomo, più volte denunciato è stato tratto in arresto in flagranza di reato Sposato con una donna di Messina, città in cui aveva preso la residenza, da anni sottoponeva la moglie a maltrattamenti, picchiandola per futili motivi. Poi, durante un viaggio nella sua città natia, in Georgia, a distanza di chilometri, ha minacciato la poveretta con un video. Le ha fatto vedere quale triste fine le sarebbe capitata. La vittima è corsa a denunciarlo. Atteso dai carabinieri, al suo rientro è stato tratto in arresto per il reato di maltrattamenti verso familiari. Si tratta di M.S., 56 anni. L’uomo, da diverso tempo era “abituato” a picchiare la moglie per futili motivi. Non esitava a colpirla con calci e pugni pur di affermare la sua ... ilgiornale

AmoreCriminal : Consapevolezza: Alfabeto della Sopravvivenza. “Quando la persona che abbiamo accanto ci tratta sempre male, ci umil… - UgoBaroni : RT @MasterChef_it: Chi di Mystery Box ferisce di Mystery Box perisce ???? Questa sera alle 20 su @SkyUno non perdetevi #MasterChefIt Magazine… - DebbiVinci : RT @MasterChef_it: Chi di Mystery Box ferisce di Mystery Box perisce ???? Questa sera alle 20 su @SkyUno non perdetevi #MasterChefIt Magazine… -