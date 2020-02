Cucci: la Var avrebbe dovuto sedare la rissa, che invece è degenerata in guerra. Affidiamo l’AIA a Rocchi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sul Corriere dello Sport Italo Cucci torna sulle parole di ieri di Fonseca. Il tecnico della Roma ha dichiarato in conferenza stampa: «Una cosa l’ho capita, qui in Italia il metro di arbitraggio non è uguale per tutte le squadre». Parole tanto più importanti, scrive Cucci, perché pronunciate da un allenatore che non ha mai fatto parte del partito anti-arbitri. Non si può fare finta di niente. Non si può invitarlo a prendere un tè prima di parlare, come ha fatto Nedved con Commisso. Cucci scrive: “Diciamolo papale papale: c’è qualcosa da cambiare, nel mondo arbitrale, moralmente raddrizzato da Calciopoli poi indebolito da anni di demenziale trionfalismo”. La Var, secondo lui, non ha per niente migliorato il calcio, anzi, lo ha peggiorato “sottraendogli le cure di uomini qualunque sorretti da passione – gli arbitri – trasformati in semplici utilizzatori di ... ilnapolista

