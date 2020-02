Chi sono i due bambini ballerini che hanno ballato con Raphael Gualazzi (Di sabato 8 febbraio 2020) Raphael Gualazzi è salito sul palco del Festival di Sanremo con una orchestrina di sette fiati e con una coppia di bambini ballerini. I due bambini sono dei ballerini professionisti di Genova, ovvero Chiara Chalen (10 anni) e Lorenzo Lombardi (13 anni) che hanno dato spettacolo sul palco dell'Ariston. fanpage

GianlucaVasto : Le piazze non sono una esclusiva delle opposizioni, il #M5S è sempre sceso in piazza per difendere le sue idee e co… - antoniospadaro : 40 milioni di persone sono coinvolte in una qualche forma di schiavitù moderna. Molte di essi sono migranti. Diamo… - pdnetwork : 'Chi comincia a leggere da bambino non smetterà più; ritroverà sempre in un libro una storia più grande in cui ritr… -