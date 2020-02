Caso Cucchi, la Corte: Stefano è morto a causa delle gravi lesioni inflitte (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sono passati quasi tre mesi dalla storica sentenza che ha messo un primo punto sulla vicenda di Stefano Cucchi. Dopo tanti, troppi anni, la sua tragica morte ha finalmente dei responsabili condannati, i Carabinieri Di Bernardo e D’Alessandro. La Corte d’Assise di Roma ora ha pubblicato le motivazioni della sentenza, in cui si evince ancora una volta la natura traumatica della morte del geometra romano. Stefano morto a causa delle lesioni A questo punto sembra di ribadire l’ovvio, che non ci sia veramente notizia. Ma leggendo i passaggi della Corte d’Assise di Roma è bene sottolineare ancora una volta una verità che è stata per anni taciuta, se non depistata.“Stefano Cucchi, vivendo sino alla sera dell’arresto in una condizione di sostanziale benessere, se non avesse subito un evento traumatico non avrebbe sofferto di molteplici e gravi lesioni che hanno portato alla morte“. ... thesocialpost