Calendario Serie A calcio: programma e orari partite 7-9 febbraio, quali vedere in tv su Sky e DAZN (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sta per iniziare un nuovo fine settimana di partite nella Serie A di calcio 2020, e lo farà già quest’oggi, con l’incontro delle 20.45 tra Roma e Bologna, trasmesso da Sky Sport Serie A, mentre ben tre saranno gli anticipi di sabato 8 febbraio. Alle 15.00 toccherà a Fiorentina e Atalanta, sempre su Sky Sport Serie A, che avrà l’esclusiva anche per l’incontro delle 18.00 tra Torino e Sampdoria, con Verona e Juventus che alle 20.45 si daranno battaglia su DAZN, piattaforma online disponibile su pc, smartphone e tablet al costo di 9.99€ al mese. Con DAZN segui Verona-Juventus IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! DAZN protagonista anche la domenica, con il lunch match tra SPAL e Sassuolo, ma anche con la sfida delle 15.00 tra Brescia e Udinese. In contemporanea anche Genoa-Cagliari e Napoli-Lecce, questa volta su Sky. Due i posticipi, alle 18.00 con ... oasport

outlaw1847 : @ubaldo_angelo @Rog_2 ???? 'La norma prevede anche una serie di deroghe al tetto al 5%. Per un solo mese all’anno, e… - gigho7 : RT @IInformato: #Inter-#Milan 9 febbraio #Lazio-Inter 16 febbraio Inter-Sampdoria 23 febbraio #Juventus-Inter 1 marzo Questo è il calendari… - IInformato : #Inter-#Milan 9 febbraio #Lazio-Inter 16 febbraio Inter-Sampdoria 23 febbraio #Juventus-Inter 1 marzo Questo è il c… -