Barcellona, Jordi Alba: “Abidal dovrebbe sapere come funziona dentro lo spogliatoio” (Di venerdì 7 febbraio 2020) A margine della sconfitta contro l'Athletic Bilbao in Coppa del Re, anche Jordi Alba ha detto la sua sul botta e risposta tra il compagno e il direttore sportivo bluagrana: "In questo periodo ci arrivano già parecchie critiche dall'esterno, quindi non dovremmo peggiorare la situazione proprio noi". fanpage

DiMarzio : Prima #Messi e adesso #JordiAlba #Abidal nel mirino dei giocatori blaugrana - sportli26181512 : #Barcellona #Notizie Barcellona, Jordi Alba: “Abidal dovrebbe sapere come funziona dentro lo spogliatoio”: A margin… - napolista : Crisi Barcellona, parlano i “vecchi”: spogliatoio unito contro la “mierda” dall’esterno Piqué assicura che la squad… -