Al Bano e Romina Jr a Verissimo | lei | “Non capivo più mio padre”

Al Bano e Romina Jr a Verissimo da Silvia Toffanin, lei rivela: "Non capivo più mio padre" Per la prima volta insieme nel salotto di Silvia Toffanin, domani 8 febbraio, ci saranno Al Bano e Romina Jr, padre e figlia si racconteranno a Verissimo dopo la recente esperienza al Festival di Sanremo 2020, in cui era presente anche Romina Power. Proprio su quella esperienza dei genitori Romina rivelerà: "Ho tirato un sospiro di sollievo perché dopo tanti anni di tempesta c'è stata una grandissima giornata di sole. Sono felice e rasserenata." Insomma adesso Romina è appunto felice e serena per il rapporto ritrovato dei suoi genitori, ma aggiungerà anche che tra lei ed il padre in passato ci sono state delle incomprensioni: "Non capivo alcune decisioni di mio padre, ma ognuno ha un suo vissuto e un modo di voler bene diverso. Ho dovuto mettermi nei suoi panni ...

