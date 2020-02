Tiziano Ferro si scusa con Fiorello: “Mi dispiace, torno a fare il cantante” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo avere riacutizzato la polemica con Amadeus, pubblicando una Instagram story in cui lasciava trapelare lo sgomento per la scelta della terza serata di Sanremo 2020, Tiziano Ferro si scusa con Fiorello per averlo zittito: “Ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono rammaricato, torno a fare il cantante”. fanpage

