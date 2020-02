Tina Cipollari si sposa: l’annuncio (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nei mesi scorsi alcuni settimanali avevano parlato di una crisi tra Tina Cipollari e il suo compagno Vincenzo Ferrara, ma erano solo fake news. L’opinionista di Uomini e Donne ha messo a tacere questi rumor facendosi vedere in giro per Firenze con il suo amore. Anche il noto ristoratore fiorentino aveva smentito queste voci attraverso una dichiarazione su DiPiù. “Ma quale crisi, – aveva detto Ferrara – io e Tina siamo sempre innamorati. Noi due stiamo molto bene insieme. L’unico problema è la distanza: durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana”. Non solo la storia tra Tina e Vincenzo va a gonfie vele, ma adesso pare addirittura che i due si sposeranno. A dare l’annuncio è stato Riccardo Signoretti. Il direttore ... bitchyf

