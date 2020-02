Senato, question time con Conte: interrogazioni sul reddito di cittadinanza e la candidatura di Gualtieri alle suppletive. Segui la diretta (Di giovedì 6 febbraio 2020) interrogazioni a risposta immediata a Palazzo Madama al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Diversi i temi del giorno tra cui il reddito di cittadinanza, la candidatura del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri alle prossime elezioni suppletive per la camera dei deputati. Ma anche le misure europee per favorire gli investimenti pubblici nell’ambito del Green new deal e le iniziative di potenziamento della ricerca scientifica in Italia. Segui la diretta a partire dalle 15. L'articolo Senato, question time con Conte: interrogazioni sul reddito di cittadinanza e la candidatura di Gualtieri alle suppletive. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

