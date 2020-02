“Se ci fosse ancora…”. Fabrizio Frizzi rivive a Sanremo. Sul palco c’è Carlotta Mantovan: brividi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nel giorno del compleanno di Fabrizio Frizzi, il mondo della televisione italiana ha dedica un pensiero ad uno dei conduttori più popolari di sempre. Mercoledì 5 febbraio Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 62 anni e i colleghi di sempre e amici lo hanno ricordato con affetto. Non poteva mancare un commosso ricordo al Festival di Sanremo. Tra una canzone e un’altra, Amadeus ha voluto fortemente omaggiare il conduttore scomparso il 26 marzo del 2018 all’ospedale Sant’Andrea di Roma per un’emorragia cerebrale. Un momento molto emozionante, con un Amadeus che a stento è riuscito a trattenere le lacrime. “Se Fabrizio ci fosse ancora, questo Festival lo avrebbe condotto lui”, ha detto il conduttore mentre sullo schermo dell’Ariston veniva proiettata una foto di Fabrizio Frizzi.



Un lungo applauso e una standing ovation

