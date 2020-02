Sanremo, Roberto Benigni e lo storico siparietto con Pippo Baudo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roberto Benigni è stato per diverse volte ospite al Festival di Sanremo, ma sicuramente una di quelle rimaste nella storia dello show è la volta in cui, sorprendendo tutti, toccò le parti intime di Pippo Baudo in diretta televisiva difronte a milioni di telespettatori. Pippo Baudo e Benigni Gli ingressi di Roberto Benigni al Festival di Sanremo sono sempre stati plateali, e a molti è rimasto il ricordo delle volte in cui l’attore – difronte a un malcapitato Pippo Baudo – mise in imbarazzo il conduttore della kermesse toccando le sue parti intime in diretta televisiva tra le risate del pubblico. Era il 2002 e in quell’occasione Benigni tornò al Festival dopo ben 22 anni dall’ultima volta. Sull’episodio in seguito si espresse lo stesso Pippo Baudo, che dichiarò di essersi trovato in difficoltà soltanto con Benigni: “Un ospite che mi ha messo in ... notizie

