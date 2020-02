Sanremo 2020 – Paolo Palumbo, temevo per questo momento, ma è stata la cosa migliore della serata (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati ieri: da un festival della canzone che ci tiene per un’ora intera senza neanche una canzone. Si sa, succede e nessuno è così ingenuo da pensare che si possa tornare ai tempi in cui a Sanremo le canzoni si susseguivano senza intermezzi. Ma ieri sera qualcosa è andato storto. Se nella prima serata il lungo momento senza musica era stato arricchito dalle belle parole di Rula Jebreal, ieri questa fase tutta parlata, andata in scena tra le nove e un quarto e le dieci e un quarto abbondanti, ha girato un po’ a vuoto. Complimenti, convenevoli, telefonate, ripetizioni, goliardate tra i due amici, arrivi a sorpresa, ma poco divertimento per gli spettatori. Che alla fine si sia fatta un po’ troppa confusione lo rivela un dettaglio imbarazzante: quello delle due conduttrici del Tg1 Laura Chimenti ed Emma D’Aquino (già penalizzate dalla gag ... ilfattoquotidiano

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : -