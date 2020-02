Sanremo 2020: Morgan minaccia di non salire sul palco questa sera (Di giovedì 6 febbraio 2020) Questo Festival di Sanremo 2020 sembra non conoscere pace: Morgan, infatti, minaccia di non calcare il palco dell’Ariston questa sera. Secondo quanto riportato da Repubblica.it, infatti, stamattina verso le 6.26 del mattino, sarebbe arrivata ai giornalisti una “Lettera alla Rai” inviata dall’avvocato di Morgan. Nella lettera sarebbero contenute le motivazioni per le quali questa sera Morgan è intenzionato a non salire sul palco. La serata di questa sera, infatti, vedrà l’esibizone dei duetti formati dai cantanti in gara e i loro ospiti che canteranno vecchie canzoni della musica italiana. Le motivazioni sarebbero le seguenti: Un calvario creato da reali ostacoli concretizzati in continue azioni di sabotaggio che porteranno alla situazione incresciosa che oggi, il giorno in cui dovrà andare in scena la cosa, non gli è stata concessa una sola ... trendit

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… -