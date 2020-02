Sanremo 2020, i Ricchi e Poveri sul placo tra critiche e tanto affetto (VIDEO) (Di giovedì 6 febbraio 2020) L'esibizione dei Ricchi e Poveri ha fatto ballare la platea di Sanremo 2020, ma l'uso del playback ha scatenato feroci critiche da parte dei fan. Sanremo 2020 ha riunito i Ricchi e Poveri ma non li ha salvati dalle critiche dei fan, che sono puntualmente arrivate per un motivo preciso: una parte del pubblico cantava sulle note dei vecchi successi, ma l'altra metà protestava per l'uso del playback. Correva l'anno 1981 quando i Ricchi e Poveri si presentavano a Sanremo senza Marina Occhiena. Dopo quasi quarant'anni, gli Abba di casa nostra sono tornati al Festival, infiammando anche il soporifero pubblico dell'Ariston che ha trovato le energie per alzarsi in piedi e ballare con loro. Mentre a Sanremo si ballava, a casa si improvvisava il karaoke ... movieplayer

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : -