Rod Fergusson lascia The Coalition e si unisce a Blizzard per guidare il franchise di Diablo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Rod Fergusson ha annunciato che lascerà The Coalition, lo studio di Microsoft dietro il franchise di Gears, per unirsi a Blizzard e guidare il franchise di Diablo.Fergusson ha lavorato su Gears da quando era ancora una serie di Epic Games. Iniziò con Epic nel 2005, per poi passare a Microsoft quando acquisì Gears nel 2014 per guidare il nuovo studio responsabile della serie, The Coalition. L'ultimo capitolo, Gears 5, è uscito nel 2019."A partire da marzo, mi unirò a Blizzard per supervisionare il franchise di Diablo. lasciare è difficile perché amo la nostra famiglia Gears, i fan e tutti i ragazzi di The Coalition e Xbox. Grazie, è stato un onore e un privilegio lavorare con tutti voi", ha detto Fergusson attraverso Twitter.Leggi altro... eurogamer

