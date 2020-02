Roberto Benigni e il Cantico dei Cantici: «Non è la guerra, è l’amore e l’erotismo che fanno paura» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roberto Benigni entra all’Ariston con la banda. E non è una metafora. I 40 minuti di performance del premio Oscar rispondono allo stesso copione di sempre: la parte scherzosa con il conduttore (questa volta Amadeus), le battute di satira politica (con una stoccata a Salvini) e poi la letteratura. Questa volta, a essere prima spiegato e poi declamato è il passo biblico (ma in realtà, la versione proposta è antecedente alle Sacre Scritture) del Cantico dei Cantici. L’inno all’amore carnale per eccellenza, nel testo Sacro che vede proprio quell’amore carnale come un peccato. Le battute di Roberto Benigni su Salvini “Presentai Sanremo nel 1980 – ha iniziato Benigni -, ora potrebbe andare anche in pensione per quota 100. Quest’anno è anche il centenario per Alberto Sordi e Federico Fellini due grandi artisti. Il mio festival lo vinse Toto Cutugno. Al ... giornalettismo

