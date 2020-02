Probabile formazione Roma, Fonseca chiaro: «Pastore non è pronto» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Probabile formazione Roma, Fonseca alle prese con i dubbi in vista del Bologna. Il tecnico chiaro: «Pastore non può giocare dall’inizio» È ancora tutta da decifrare la formazione della Roma che scenderà domani in campo contro il Bologna. L’assenza di Pellegrini, sommata a quella di Diawara, complica e non poco le idee di Paulo Fonseca. La scelta dell’uomo sulla trequarti è Probabile che non ricada su Pastore, almeno dall’inizio. Lo ammette lo stesso tecnico in conferenza stampa, confermando come l’argentino non sia ancora al massimo della condizione: «Abbiamo diverse soluzioni come Mkhitaryan, Kluivert che ci può giocare, Perotti anche. Pastore però non è nella miglior condizione fisica per giocare dall’inizio». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

