Previsioni per venerdì 7 Febbraio. Ritorna l'anticiclone, ecco i dettagli (Di giovedì 6 febbraio 2020) Una corrente d'aria fredda artica ha attraversato l'Italia, ponendo fine al lungo dominio dell'alta pressione. Le temperature sono crollate in picchiata, riportando condizioni tipicamente invernali dopo una fase contrassegnata dal tepore primaverile. Il freddo artico ha raggiunto la fase apicale per quanto concerne soprattutto il Sud Italia, con forti venti settentrionali che mantengono l'aria parecchio pungente, facendo percepire un clima ancor più freddo rispetto ai valori termici reali. La flessione termica è stata notevole, con crolli della colonnina di mercurio anche di oltre 10-12 gradi, eppure i valori si sono riportati prossimi alle medie o solo lievemente inferiori ai livelli tipici stagionali. Ciò fa capire che razza d'inverno anomalo stiamo vivendo quest'anno e la situazione non è destinata a mutare. Ora il vortice collegato al fronte artico è già traslato ... meteogiornale

