NCIS Los Angeles gli episodi in replica su Rai 2 contro Sanremo (Di giovedì 6 febbraio 2020) NCIS Los Angeles gli episodi di venerdì 7 febbraio su Rai 2 contro Sanremo Le canzoni non fanno per voi? I grandi eventi vi stancano? non ne potete più di Sanremo e di tutto il suo contorno? se l’action è quello che fa per voi la serata ideale la propone Rai 2 con 5 episodi in replica di NCIS Los Angeles, una serata alternativa in attesa di rivedere le puntate inedite. L’undicesima stagione, attualmente in corso negli USA si è fermata con l’ottavo episodio la scorsa settimana e riprenderà nei prossimi mesi. Dopo i 5 episodi in replica di NCIS Los Angeles di venerdì 7 febbraio, da venerdì prossimo arriva la terza stagione inedita di The Good Doctor, con un deciso cambio di atmosfere. Ma quali episodi di NCIS Los Angeles saranno replicati? Scopriamolo insieme NCIS LOS Angeles 9×22-23-24 + 10×01-02 Faccia a Faccia: Claudia Diaz, la pupilla del falsario peruviano ... dituttounpop

viki_serafin : @EndgameThrone @giuls21durin Ncis normale dalla tredicesima non mi è più piaciuto.. Ma seguo tanto quello ncis Los angeles e New Orleans - EndgameThrone : RT @bloodhair: Si e poi ce l'hanno mandata a signorine buonasera di nuovo. Chi é in pari con Ncis Los Angeles capirà - thund3rass : RT @bloodhair: Si e poi ce l'hanno mandata a signorine buonasera di nuovo. Chi é in pari con Ncis Los Angeles capirà -