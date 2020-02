Napoli, Gattuso sorride a metà: il report su Ruiz e Ghoulam (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Napoli sorride a metà dopo l’allenamento di oggi: Fabian Ruiz e Ghoulam tornano in gruppo, ma a mezzo servizio Il Napoli si prepara al prossimo impegno di campionato contro il Lecce, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. sorride a metà il tecnico azzurro Gennaro Gattuso dopo la seduta di allenamento odierna. Fabian Ruiz e Faouzi Ghoulam hanno svolto prima parte della sessione in gruppo e la seconda seguendo i rispettivi programmi di lavoro personalizzato. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

