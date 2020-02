Morto Kirk Douglas: se ne va a 103 anni uno degli attori simbolo di Hollywood (Di giovedì 6 febbraio 2020) Kirk Douglas: il figlio Michael ha dato la notizia della morte di uno dei massimi attori del cinema americano (4 volte Premio Oscar). È Morto all’età di 103 anni l’attore Kirk Douglas, colonna di Hollywood e del cinema americano. 4 volte Premio Oscar (di cui uno alla carriera nel 1996), Douglas ha interpretato ben 73 film in oltre 50 anni di carriera, tra cui spiccano i classici dedicati a grandi eroi come Ulisse e Spartacus. Fino a poco tempo fa, godeva di buona salute, nonostante un ictus ne avesse limitato la capacità di parlare. Nato ad Amsterdam nello stato di New York il 9 dicembre 1916 da una famiglia di russi analfabeti (il padre, come ricorderà nella sua autobiografia era un “venditore di stracci”), Kirk Douglas si mantenne agli studi facendo il cameriere, poi il lottatore, poi finalmente il direttore dell’Accademia d’arte drammatica lo ammise gratuitamente per ... 2anews

