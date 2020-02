Maltempo, ucciso da un albero caduto in centro: portava a spasso il cane (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Maltempo fa una vittima in Campania. Succede a Cava de’ Tirreni, nel salernitano. L’allarme per l’ondata di Maltempo era scattata nei giorni scorsi tanto che, nella giornata di oggi, il sindaco De Magistris aveva ordinato la chiusura di ogni scuola di ordine e grado a Napoli. La vittima è un uomo di 61 anni, è morto in seguito alla caduta di un albero abbattuto dal forte vento. A quanto si apprende, stava percorrendo nella mattinata di oggi, intorno alle 8, via Crispi a piedi quando un pino secolare gli è crollato addosso. Per l’uomo, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto indagano gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Cava dè Tirreni. Continua dopo la foto Gioacchino Mollo, questo il nome della vittima, era un oculista originario di Torre Annunziata ma residente nella città metelliana con studio a Torre del Greco, stava ... caffeinamagazine

infoitinterno : Maltempo a Salerno, schiacciato e ucciso da un albero a Cava dei Tirreni -