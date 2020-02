LIVE Paolini/Trevisan-Gorlats/Saar 6-3 6-2, Italia Estonia 2-1 Fed Cup 2020: le azzurre si aggiudicano la sfida contro le padrone di casa! (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’Italia dunque si aggiudica il match contro l’Estonia 2-1 e ottiene il secondo successo nel Gruppo I (Europa/Africa). Il primato nel raggruppamento è sempre più concreto. Domani, contro la Grecia la chiosa prima dell’eventuale finale che metterà in palio un posto per il playoff di aprile di questa Fed Cup 2020. SE NE VA IL ROVESCIO DELLA Gorlats! L’Italia VINCE IL DOPPIO 6-3 6-2 CON Trevisan/Paolini, OPPOSTE A Gorlats/Saar. 40-30 Paolini conclude in rete e c’è il match-point! 30-30 Gioca sulle righe Gorlats da fondo e c’è il punto delle estoni. 30-15 Sbaglia il tempo d’entrata con la volée in allungo Gorlats e regalo delle estoni alle azzurre. 15-15 Lunga la risposta di dritto di Gorlats sulla prima al corpo di Trevisan. 0-15 Scappa il rovescio a Trevisan, che non chiude come dovrebbe ... oasport

zazoomnews : LIVE Paolini-Trevisan-Gorlast-Saar 6-3 5-2 Italia Estonia 1-1 Fed Cup 2020: le azzurre servono per il match! -… - zazoomnews : LIVE Paolini-Trevisan-Goorlast-Saar 2-3 Italia Estonia 1-1 Fed Cup 2020: si vive di soli break. Cinque in altrettan… - zazoomblog : LIVE Paolini-Trevisan-Gorlast-Saar 6-3 3-1 Italia Estonia 1-1 Fed Cup 2020: nuovo break per le azzurre nel 2° set -… -