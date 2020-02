India, bambina di 5 anni stuprata nell’ambasciata degli Stati Uniti a New Delhi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Una bambina di cinque anni è stata violentata nei locali dell'ambasciata degli Stati Uniti a Nuova Delhi, capitale Indiana. La piccola - le cui condizioni sono stabili - è stata in grado di identificare il responsabile: si tratterebbe di un autista saltuariamente impiegato nella sede diplomatica. fanpage

