Elodie a Sanremo 2020: “Una fortuna nascere in periferia, stasera con me Aeham Ahmad” | Video (Di giovedì 6 febbraio 2020) Elodie è partita senza i fari puntati addosso, ma se li è presi sin da subito sul palco del Festival di Sanremo 2020 e per i quotisti ora è lei la grande favorita. Il suo brano Andromeda convince ed è una canzone molto particolare rispetto al solito e di questo la giovane interprete romana deve ringraziare la penna di Mahmood, vincitore dello scorso anno e suo amico da diverso tempo: “È scritto da lui ed è normale che si senta. anche Nero Bali era scritto da lui che ancora non aveva vinto Sanremo. Non importa se si sente tanto che il brano è suo e non mio, al massimo potrei essere definita una paracula”. Sul fatto che la canzone è stata definita poco sanremese e lontano dal suo solito stile Elodie si esprime così: “Mi piace essere messa in difficoltà e tirare fuori il meglio di me. Il brano è molto difficile, ma mi piace l’idea di venire con la possibilità di ... giornalettismo

RadioItalia : Ogni promessa è debito! @MarroneEmma e @Elodiedipa si vedranno a Milano per una cena. #FuoriSanremoReward… - umitalia : “Andromeda” è il nome del brano con cui @elodie si presenta a Sanremo, dimostrando una grande consapevolezza nel mi… - maybeindeed : RT @lucaidek: mi sento di dire dopo due giorni di ascolti che elodie deve vincere sanremo. ci piacciono anche diodato e levante, adoriamo a… -